Juve su Koopmeiners: Giuntoli sfida ADL per il centrocampista

La Juventus cerca delle alternative per il centrocampo. Sfumato Milinkovic-Savic, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe pensando a diversi profili

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus cerca delle alternative per il centrocampo. Sfumato Milinkovic-Savic, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe pensando a diversi profili per il pacchetto di mediana. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi seguiti sarebbe Teun Koopmeiners dell'Atalanta (che piace anche al Napoli) ma non solo. I bianconeri starebbero seguendo anche due giocatori che la A la conoscono ma che hanno optato per proseguire il loro percorso all'estero. Il primo nome è quello di Franck Kessié, scrive sempre la rosea, mentre il secondo è quello di Rodrigo De Paul.