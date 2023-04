Juventus a caccia di un nuovo ds: tra i candidati per Gazzetta resiste anche Giuntoli

Frederic Massara è il nome forte per ricoprire il ruolo di ds del futuro alla Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Frederic Massara è il nome forte per ricoprire il ruolo di ds del futuro alla Juventus. L'attuale ds del Milan, club con cui ha un accordo fino al 2024, è il preferito dei bianconeri per aggiornare i quadri dirigenziali. Massara, è stato avvistato nei giorni scorsi a Torino, dove si trovava ufficialmente per una visita medica, ma la Gazzetta dello Sport sottolinea come sia stato visto anche dalle parti dell'abitazione di Massimiliano Allegri, una coincidenza?