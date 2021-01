Juventus, altro affare sull'asse col Sassuolo: 22mln per il bomber in vetrina al Genoa

La Juventus continua a lavorare per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nei contatti avvenuti ieri tra il ds bianconero Paratici e l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, il club torinese avrebbe messo sul piatto un'offerta complessiva da 22 milioni, in prestito con diritto di riscatto. I neroverdi, ai quali la valutazione andrebbe bene, insistono per prevedere l'obbligo e alla finestra hanno anche l'offerta del Parma (inferiore, ma con obbligo di riscatto). Secondo la rosea, non è escluso che il giovane centravanti possa tornare neroverde per la seconda parte di stagione, dato il poco spazio che avrebbe al Genoa alle dipendenze di Ballardini.