Juventus, concorrenza araba per Lukaku: l'Al Hilal rilancia, il Chelsea ha fretta

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante nella giornata di ieri sia emerso un tentativo di Romelu Lukaku di fare marcia indietro con l'Inter, non si placano le voci che lo vedono come obiettivo primario della Juventus per l'attacco. I bianconeri però devono fare in fretta se vogliono assicurarsi il belga corteggiato con insistenza - come tanti altri giocatori europei - dall'Arabia Saudita.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Al Hilal ha migliorato la sua prima offerta per Lukaku: 50 milioni di euro a stagione, dieci in più di quelli offerti un mese fa. Non è ancora arrivata un risposta dal giocatore del Chelsea, club che sta iniziando a perdere la pazienza. L'11 agosto comincia la Premier League e i Blues non vogliono arrivare a quell'appuntamento con ancora molti esuberi da piazzare. Inoltre, l'Al Hilal ha offerto 50 milioni ai londinesi per il cartellino dell'attaccante: cifra decisamente interessante e difficilmente superabile da eventuali pretendenti europee.