Juventus, due ex Next Gen in uscita: dopo la tournée summit con la Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la tournée estiva negli Stati Uniti, la Juventus rientrerà in Italia e in quell'occasione avrà un contatto diretto con la Salernitana per parlare di un paio di giocatori in uscita.

Lo racconta oggi TuttoJuve che spiega come Giuntoli e Manna si incontreranno con gli uomini mercato campani nella prima settimana di agosto e i piatti sul tavolo saranno essenzialmente due: il primo è Fabio Miretti, centrocampista che da tempo piace anche al Genoa. Il secondo è Hans Nicolussi Caviglia che dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione potrebbe tornare a giocare agli ordini di Paulo Sousa.