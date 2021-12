Juventus, grana cessioni: i maxi-ingaggi rendono complicato sfoltire la rosa, il punto

Non solo la ricerca di un attaccante low cost, che potrebbe magari liberare Kaio Jorge in prestito e un centrocampista box to box. La Juventus deve anche, e soprattutto, pensare alle uscite. Solo che non è facile, perché i maxi ingaggi frenano tanti addii. Come quello di Aaron Ramsey, di fatto separato in casa, ma per il quale nessuno è disposto a spendere 7 milioni di euro a stagione. E la Juventus, altrettanto, non pagherà la buonuscita, sicché è tutto in stallo.

Alex Sandro non è considerato incedibile ma anche lui prende 6 milioni all'anno, 7 pure per Adrien Rabiot che ha comunque qualche pretendente ma non a quelle cifre di ingaggio. Proseguendo con la lista, è frenato nella partenza Arthur con 5 milioni all'anno e con un peso a bilancio impossibile da pareggiare per non fare minusvalenza. Per motivi d'ingaggio, invece, da tempo è ancorata a Torino anche l'avventura di Daniele Rugani che a stagione ne percepisce 3.5.