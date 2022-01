Juventus, grana Morata: vuole solo il Barcellona e c'è già l'accordo

Quella relativa ad Alvaro Morata rischia di diventare una vera e propria telenovela in casa Juventus, in questo mercato di gennaio. Mercoledì, alla vigilia della sfida contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato di aver parlato con l'attaccante e di avergli detto chiaramente che non lascerà Torino a gennaio, ma il giocatore, secondo quanto riportato da As, è frustrato e arrabbiato, visto che vorrebbe trasferirsi al Barcellona.

C'è già l'accordo.

Sempre secondo il quotidiano il numero 9 della Vecchia Signora sa che i tre club, compreso l'Atletico Madrid proprietario del cartellino, hanno già l'accordo per il suo trasferimento, e spera che i bianconeri possano trovare al più presto il suo sostituto in modo da poter approdare al Barcellona, con Xavi che avrebbe già chiamato Morata per rassicurarlo e confermare l'interesse dei blaugrana.