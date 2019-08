Juventus, Higuain rifiuta ancora la Roma. Senza Lukaku vuole rimanere

Rischia di diventare un caso la situazione di Gonzalo Higuain nella Juventus. I bianconeri vorrebbero cedere l'argentino, il quale però dal canto suo sta rifiutando ancora la soluzione Roma, allenandosi a testa bassa per convincere il club a non cederlo. Ora che poi la pista Lukaku sembrerebbe essersi allontanata, al Pipita non dispiacerebbe rimanere e giocarsi il posto con gente del calibro di Ronaldo e Dybala. Lo scrive Tuttosport.