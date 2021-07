Juventus, inviata lettera al Santos: "Tratteremo con Kaio Jorge". Milan avvisato

La Juventus prova a inserirsi per Kaio Jorge. Secondo quanto riportato da Sportitalia il club bianconero ha infatti inviato una lettera ufficiale al Santos per informare i brasiliani della propria volontà di aprire una trattativa con il giocatore per trovare un accordo economico. Kaio Jorge ha già un accordo con il Milan, mentre il Santos lo ha trovato con il Benfica: la Juve prova a inserirsi di prepotenza.