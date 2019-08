Juventus, le cessioni in attacco sono ancora bloccate: Mandzukic non ha sistemazione

Mario Mandzukic dieci giorni fa ha avuto l’opportunità di firmare per il Manchester United nella grande volata del mercato inglese, l’occasione però è passata e ora il croato aspetta le evoluzioni di agosto: l'attaccante della Juventus ha già scelto più volte di restare alla Juve, ma quest'anno lo spazio per lui sembra (parecchio) inferiore rispetto al passato. Con il Bayern non c’è la trattativa avanzata di cui si è parlato, anche se il ritorno a Monaco sarebbe una delle soluzioni più stimolanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.