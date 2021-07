Juventus, Locatelli si è promesso da oltre un anno: no ad Arsenal e Dortmund

Manuel Locatelli si è promesso alla Juve da oltre un anno. A scriverlo questa mattina è Tuttosport, che sottolinea come il giovane centrocampista abbia fatto sapere ormai da tempo ai bianconeri di voler vestire i loro colori. E oggi la Vecchia Signora sembra finalmente nelle condizioni di accontentarlo. Questa settimana, a detta del quotidiano, può essere quella della svolta. Juve e Sassuolo si riparleranno per cercare di avvicinare domanda e offerta, consapevoli che il campione d'Europa non vuole né Arsenal né Dortmund, ma solo la Juventus.