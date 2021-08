Juventus, mercato chiuso 'solo' con un colpo in prospettiva? Preso un 2002 del PSV

Un colpo dall'Olanda per il futuro della Juventus: i bianconeri hanno infatti praticamente chiuso la trattativa lampo per Mohamed Ihattaren. Il fantasista olandese, classe 2002 e considerato tra i migliori talenti della sua generazione, può lasciare il PSV Eindhoven a parametro zero a giugno 2022: la dirigenza Vecchia Signora ne ha parlato ieri nel confronto con Mino Raiola (che in questi giorni a riportato a Torino Moise Kean) e ha sostanzialmente definito l'affare, da capire solo se arriverà subito (per poi andare in prestito) o il prossimo anno. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com