Juventus, Milik sarà riscattato: ecco quanto sborserà. Napoli spettatore interessato

Pablo Longoria, presidente dell'OM, ha passato il weekend a Torino per discutere di Arkadiusz Milik

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pablo Longoria, presidente dell'OM, ha passato il weekend a Torino per discutere di Arkadiusz Milik. Entro aprile, come sottolinea il Corriere dello Sport, la Juventus dovrà riscattarlo e non sembrano esserci dubbi sul polacco, che ha convinto tutti: serviranno 7 milioni di euro più potenziali 2 di bonus per acquistarlo a titolo definitivo. Con l'OM non ci saranno problemi, poi entreranno nel vivo anche i colloqui con l'entourage dell'ex Napoli, anche lui voglioso di restare. Il Napoli è spettatore interessato: va ricordato, infatti, che gode di una percentuale del 20% sull'eventuale futura rivendita a un terzo club.