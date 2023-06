Juventus, Milik verso il ritorno: vicina l'intesa col Marsiglia per un nuovo prestito

Si avvicina il ritorno di Arkadiusz Milik alla Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il ritorno di Arkadiusz Milik alla Juventus. Il club bianconero e l'Olympique Marsiglia, club che detiene il cartellino del polacco, trattano per un nuovo prestito con l'obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. Nonostante il mancato riscatto dunque, la Juve continua a puntare con forza sull'attaccante ex Napoli. L'affare è in via di definizione, ma presuppone prima il rinnovo di contratto con il Marsiglia. Si continua a trattare tra le parti, ma c'è ottimismo. A riferirlo è Sky Sport.