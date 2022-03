Juventus, niente summit per il rinnovo di Dybala: le ultime da Torino

All'incontro avrebbe dovuto essere presente anche l'argentino invece il summit ci sarà.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto arriva dalla Continassa, non si terrà domani come previsto il summit tra Jorge Antun e la Juventus per parlare del rinnovo di contratto di Paulo Dybala. All'incontro avrebbe dovuto essere presente anche l'argentino invece il summit ci sarà, con data ancora da fissare, dopo il ritorno di Champions League contro il Villarreal in programma il 16 marzo.