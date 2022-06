Juventus, non solo Koulibaly: altri due centrali per sostituire Chiellini

Ma in casa Juve per la difesa non si pensa solo in grande ma anche alla possibilità di inserire un difensore mancino

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it I destini di De Ligt e Koulibaly potrebbero essere incrociati visto che in caso di addio alla Juventus da parte dell'olandese sarebbe proprio il senegalese del Napoli il primo obiettivo juventino. Ma in casa Juve per la difesa non si pensa solo in grande ma anche alla possibilità di inserire un difensore mancino che possa sostituire Chiellini da un punto di vista tattico. In tal senso, le idee last minute che potrebbe provare a concretizzare Cherubini sono due: Acerbi in uscita dalla Lazio e Lenglet che lascerà il Barcellona nel corso dell'estate. A riportarlo è Il Corriere della Sera.