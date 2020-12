Juventus, non solo Llorente nel mirino: spunta anche un ex attaccante azzurro

Non c'è solo Fernando Llorente nel mirino della Juventus per quanto riguarda il ruolo di quarta punta. Come si legge sulle pagine di Tuttosport alla Continassa non scartano a priori altre due idee: la prima porta a Leonardo Pavoletti, 32 anni del Cagliari sul quale c'è anche la Fiorentina. L'altro nome è quello di Simone Zaza del Torino: anche per il lucano potrebbe essere un ritorno in bianconero. Nel 2015 infatti arrivò alla Juventus proprio per sostituire Llorente nel ruolo di quarta punta alle spalle di Mandzukic, Morata e Dybala.