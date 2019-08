Juventus, Paratici: "Icardi? Abbiamo già grandi attaccanti, guardate il curriculum! Sugli esuberi..."

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici ha parlato ieri ai microfoni di Tuttojuve.com e degli altri cronisti presenti a Villar Perosa

Direttore, si è preso una pausa dal calciomercato. Dybala ha segnato due gol oggi. Che cosa succederà?

"Di pause non ce ne sono tante in questo calciomercato, anzi. Intanto è un piacere stare qui, perchè è sempre una grande festa per noi, un grande piacere esserci, una grande soddisfazione. Per quanto riguarda Paulo, è un giocatore della Juve, anzi, un grande giocatore della Juve, quindi non abbiamo nient'altro da dire. Siamo in una sessione di calciomercato dove ci sono discorsi, ci sono trattative, ma non ci sono solo per Paulo, ci sono per tutti i calciatori della rosa".

Sono sei gli esuberi come ha detto Sarri? Vanno ceduti in maniera decisa o ci sono altre soluzioni?

"Noi abbiamo questi sei giocatori in rosa rispetto a una lista Uefa Champions League che dovremo scrivere alla fine di questo calciomercato. Ma ci sono due giocatori che sono lungodegenti, Perin e Pjaca, che in questo momento non possono giocare, quindi difficilmente saranno trasferiti in questo calciomercato. Uno è Pellegrini che presumibilmente nelle prossime ore raggiungerà il Cagliari. Poi il resto è una differenza rispetto agli altri anni solamente di un posto inmeno o in più in lista Champions. Nel senso che noi gli altri anni potevamo iscrivere 21 giocatori più i local player, e ne avevamo due, quindi raggiungevamo il numero di 23. Mentre quest'anno ne abbiamo solo 22. Ma i nostri giocatori sono stati sempre 24-25 e sempre 1-2 giocatori sono usciti dalla lista Champions. Quindi non c'è nessun allarmismo. il mister ha spiegato benissimo questa situazione riguardante una regola che c'è, indipendentemente dal volere della Juventus, del Paris, di Sarri, di Paratici e di chicchessia".

Quindi si cerca l'opportunità, non è un'ossessione il dover cedere qualcuno.

"No, anche perchè sono giocatori... noi abbiamo una rosa formata da grandissimi giocatori, di grande livello, tutti hanno o vinto titoli, o giocato grandi partite o giocato in grandi squadre. Quindi sono grandi giocatori, non è un dispiacere tenerli nella nostra squadra, anzi è un piacere. Abbiamo fatto sacrifici per comprarli, per tenerli, siamo felici che siano con noi, hanno dato grandi soddisfazioni a noi e ai nostri tifosi e abbiamo grande rispetto per loro, per tutto quello che hanno fatto per la Juventus. Questo è il feeling che abbiamo noi".

Se dovesse arrivare l'occasione per Icardi?

"In questo momento Icardi è un giocatore dell'Inter e noi siamo molto contenti degli attaccanti che abbiamo. Abbiamo grandi giocatori, grandi attaccanti. Basta guardare il curriculum dei nostri giocatori, la voglia con cui giocano anche queste partite tra virgolette di festa, poi si vedrà".