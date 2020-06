Juventus, Sarri ha individuato il suo Mertens: occhi su un talento della Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è interessata a Justin Kluivert della Roma. Sarri in lui intravede una sorta di "primo Mertens", quello cioè che lui ha riuscito a forgiare trasformandolo in un bomber all'epoca del Napoli. La Roma però in cambio vuole un giocatore funzionale, che non sarà uno tra Rugani e Romero vista l'abbondanza di centrali a disposizione del tecnico giallorosso. Lo stesso Fonseca invece è molto interessato a Mandragora, che Paratici potrebbe riportare a Torino proprio con l'intento di girarlo in uno scambio come questo.