Juventus, Sarri vuole l'ex azzurro Jorginho e Pogba: pronto il sacrifico di Rabiot

Quasi certamente lo scambio Arthur-Pjanic portato a termine col Barcellona non sarà l'ultimo del mercato della Juventus. Soprattutto per il centrocampo dove il ds Fabio Paratici ha in mente di aumentare il tasso tecnico. Due gli indiziati: Paul Pogba e Jorginho. Per il primo, scrive Tuttosport, servirà un ridimensionamento delle pretese sia del Manchester United che del giocatore, per poter lavorare ad un'operazione che comprenda l'inserimento di Adrien Rabiot o Aaron Ramsey come contropartite tecniche.

PIACE L'EX AZZURRO - Il francese, però, potrebbe essere anche l'arma vincente per regalare a Maurizio Sarri l'italo-brasiliano oggi al Chelsea. I Blues chiedono per il cartellino dell'ex Napoli, circa 40 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere abbassata proprio con il trasferimento dell'ex PSG alla corte di Frank Lampard.