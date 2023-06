Juventus, senza la Champions servono 100mln: da Chiesa a Vlahovic, nessuno è incedibile

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cifra richiesta sarebbe circa sui 100 milioni di euro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno è incedibile in casa Juve. E' il mantra che passa nell'ambiente del club bianconero in vista della prossima sessione di calciomercato. Senza la qualificazione in Champions League, i bianconeri dovranno mettere da parte un tesoretto per mettere al sicuro i conti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la cifra richiesta sarebbe circa sui 100 milioni di euro. Le idee della rosea prevedono la cessione di Dusan Vlahovic a cui possono essere aggiunti o gli esuberi vari (da McKennie, Kulusevski o diversi giovani in prestito) o Federico Chiesa oppure Chiesa più qualche giovane.