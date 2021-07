Juventus, trattativa ad oltranza per Locatelli: il Sassuolo vuole l'obbligo di riscatto

Ormai è diventato un tormentone di mercato. La Juventus continua a trattare, ormai ad oltranza, Manuel Locatelli. La situazione è in costante evoluzione, si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, con l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che ha fra le mani l'offerta da 40 milioni dell'Arsenal. Per il momento non basterebbe la futura qualificazione europea della Juventus per rendere effettivo il trasferimento, ma la società emiliana potrebbe venire incontro ai bianconeri solo in caso di riscatto obbligatorio fin da subito e non legato a determinati obiettivi.