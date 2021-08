Kaio Jorge alla Juve, il presidente del Santos: "Raggiunto il miglior accordo possibile"

Nel medesimo comunicato ufficiale che annuncia il trasferimento di Kaio Jorge alla Juventus, si possono leggere anche alcune dichiarazioni del presidente del Santos Andres Rueda: "La Juventus ha raggiunto le condizioni che richiedevamo e che reputavamo le migliori in questo momento per il nostro club, visto lo scenario in cui ci siamo trovati. Buona fortuna a Kaio Jorge, un altro ragazzo della Vila che supporteremo affinché prosegua il suo suo cammino sulla strada giusta", le dichiarazioni del numero uno bianconero sul talento classe 2002.