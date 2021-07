Kaio Jorge, il Napoli si tira fuori: il brasiliano ad un passo dal Milan

Il Milan vuole chiudere in fretta l'affare relativo all'arrivo in rossonero di Kaio Jorge. Secondo quanto riportato da La Repubblica l'affare non è ancora definito, mancano dei dettagli, ma alla fine si farà. E così i rossoneri, dopo Giroud, sono pronti a consegnare a Pioli un altro attaccante che possa alternarsi e dare una mano in avanti a Zlatan Ibrahimovic. L'idea dei dirigenti milanisti è che il giovane brasiliano possa crescere al meglio al fianco di due centravanti esperti come lo svedese e il francese.