Kaio Jorge, pres. Santos: "Abbiamo ricevuto un'offerta, stiamo trattando"

Kaio Jorge ha ricevuto un’offerta da parte di un club europeo. A rivelarlo è stato il presidente del Santos, Andres Rueda, in un’intervista a GE: "Ha ricevuto un’offerta, ora stiamo trattando".

Si tratta di una cifra più bassa, ma per il club brasiliano c'è il rischio di perderlo a zero a dicembre, quando il suo contratto scadrà: "Volevo rinnovargli il contratto per altri cinque anni ma ora cerchiamo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la sua famiglia sono dalla nostra parte, pensano che sia sbagliato partire senza che il Santos non abbia alcun tipo riconoscimento”.