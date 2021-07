Kaio Jorge verso la Juventus, Pres. Santos: "Obbligati a trattare per la scadenza del contratto"

"Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge". La conferma arriva direttamente dal presidente del Santos, Andres Rueda, che in un'intervista a Estadio97 - fra i tanti temi di mercato - si sofferma anche sul gioiellino brasiliano classe 2002, che è stato seguito anche dal Napoli nei scorsi mesi: "Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto - sottolinea Rueda parlando del contratto del giocatore, vero e proprio rebus finora nella trattativa con la Juve -. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto".