Karbownik, l'intermediario: "Ma quale scommessa, è una certezza: tra i migliori 2001 d'Europa"

George Gardi, intermediario per l'Italia del classe 2001 del Legia Varsavia Michał Karbownik, che interessa al Napoli e dalla Polonia danno per vicinissimo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:



"Non voglio entrare nel merito della trattativa tra il Napoli e Karbownik, però posso dire che si tratta di un giocatore giovane e di qualità. Gioca da titolare nel Legia, squadra campione di Polonia, è un prospetto interessante: uno dei migliori della sua generazione. Non è una scommessa, ma una vera e propria certezza. Ha visione di gioco, legge bene le azioni difensive ed offensive".