Karlsson-Napoli, spunta indizio di mercato ma c'è un problema: gioca a sinistra

Per l'attacco occhi su Jesper Karlsson, 24 anni, svedese dell’AZ seguito anche dalla Lazio. Casualità: una settimana fa, la sua compagna, ha postato una storia da Positano, a due passi da Napoli, prima di volare in Grecia. A Zante. Controindicazione: ama giocare più che altro a sinistra, con il piede invertito come Kvara. Nel regno di Kvara. Lo scrive il Corriere dello Sport.