Kepa-Napoli, ecco cosa manca per la chiusura: tutte le cifre e i dettagli

Kepa Arrizabalaga al Napoli, la trattativa è a buon punto. I contatti con il Chelsea sono frenetici. C'è l'accordo sul prezzo del prestito secco, 3 milioni di euro, ma non sui bonus richiesti dai Blues. 3 milioni in caso di ritorno in Champions e altri 2,5 per il passaggio dalla fase a gironi agli ottavi di finale. Aurelio De Laurentiis fa muro su quest'ultimo tema, ma resta grande fiducia sulla buona riuscita dell'affare.