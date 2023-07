Kilman in cima, ma non solo: i nomi preferiti per il dopo Kim

TuttoNapoli.net

Il nome nuovo per la difesa è Max Kilman, per il quale il Napoli ha offerto 35 milioni di euro, ricevendo il 'no' del Wolverhampton. Ma sono tanti i centrali seguiti dal Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che i primi in lista sono quattro: oltre all'inglese, ci sono Ko Itakura del Monchengladbach, Robin Le Normand della Real Sociedad e Perr Schuurs del Torino.