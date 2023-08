Kilman mai mollato: resta in cima alla lista, lavori in corso col Wolverhampton

Prosegue la caccia al difensore in casa Napoli. E Max Kilman è uno dei nomi in cima alla lista, stando a quanto riferito da La Repubblica

Prosegue la caccia al difensore in casa Napoli. E Max Kilman è uno dei nomi in cima alla lista, stando a quanto riferito da La Repubblica: "Il Napoli non ha mai mollato Max Kilman: l’inglese rappresenta da sempre una delle primissime scelte e si continua a lavorare per abbassare le pretese del Wolverhampton, che chiede 40 milioni. In lista ci sono sempre il greco Mavropanos dello Stoccarda e il brasiliano Murillo".