Kilman si allontana dal Napoli? In campo 90’ col Wolverhampton e con la fascia da capitano

Max Kilman si allontana dal Napoli? Difficile da dire, ma di certo il Wolverhampton punta forte sul difensore britannico ma di origini ucraine seguito dagli azzurri per sostituire Kim. Quest’oggi il club inglese è sceso in campo in amichevole contro il Celtic, gara terminata 1-1, e Kilman ha giocato 90 minuti e con la fascia di capitano sul braccio.