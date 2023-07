Kim al Bayern, ci siamo: nei prossimi 10 giorni i tedeschi pagheranno la clausola

Il Bayern Monaco è pronto ad avviare tutte le procedure per attivare la clausola rescissoria e procedere alla firma di Kim Min-jae entro i prossimi 10 giorni. L’accordo con il difensore per un contratto quinquennale è stato infatti raggiunto. A riferirlo su Twitter è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

Bayern are prepared to activate all the procedures to trigger the release clause and sign Kim Min-jae within the next 10 days. 🇰🇷 #FCBayern



Agreement reached with Kim on five year deal, as revealed earlier this week — it's here we go, confirmed. ✅