Kim al Bayern Monaco, plusvalenza monstre per il Napoli: la cifra

Kim Min-jae è ad un passo dal lasciare Napoli per accasarsi al Bayern Monaco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kim Min-jae è ad un passo dal lasciare Napoli per accasarsi al Bayern Monaco. Il club tedesco pagherà i circa 58 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto del coreano. Il club azzurro lo scorso anno versò 18 milioni più 2 di bonus nelle casse del Fenerbahce. L’accordo era di tre anni con opzione per altri due e, considerando che l’ammortamento per il Napoli è decrescente, De Laurentiis farà circa 40 milioni di plusvalenza. A riferirlo è Sky Sport.