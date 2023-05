Kim, allo United un ingaggio triplo: ecco i possibili sostituti seguiti dallo scouting

Il Manchester United è pronto a pagare la clausola superiore ai 50 milioni per Kim che potrebbe percepire in Premier League un ingaggio triplicato

Il Manchester United è pronto a pagare la clausola superiore ai 50 milioni per Kim che potrebbe percepire in Premier League un ingaggio triplicato rispetto a quanto guadagna al Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, aggiungendo che sostituirlo non sarà facile ma lo scouting è già al lavoro: Scalvini intriga ma la valutazione dell’Atalanta è molto alta, piacciono Danso del Lens, Doekhi dell’Union Berlino e Mavropanos dello Stoccarda.