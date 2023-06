Kim-Bayern, ancora nessuna firma: il nodo che blocca l'affare

C'è un punto chiave sull'affare Kim Min-jae. Nulla sarà finalizzato fino a quando Kim non avrà completato il servizio militare in Corea del Sud. Il Bayern Monaco ha quasi concordato i termini personali con il difensore del Napoli e i suoi agenti fino al 2028, ma non c'è ancora nulla di firmato o clausola attivata. A riferirlo su Twitter è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

Key point on Kim Min-jae deal: nothing will be finalised until Kim completes the military service in South Korea. 🪖🇰🇷



Bayern have almost agreed personal terms with Kim and his agents on deal until 2028 as called last week.



…still nothing signed or clause triggered. Patience. pic.twitter.com/7VfwK33zFl