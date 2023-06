Kim, il mercato dello United può slittare: non è ancora deciso a chi verrà venduto il club

Il futuro del Manchester United non è ancora deciso, ma si conoscerà presto, probabilmente già entro la fine di questa settimana

Fonte: ANSA

© foto di Imago/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il futuro del Manchester United non è ancora deciso, ma si conoscerà presto, probabilmente già entro la fine di questa settimana: a dichiararlo è stato lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, uno dei due contendenti in corsa per rilevare il club di Old Trafford, smentendo le indiscrezioni secondo cui la famiglia Glazer, attuale proprietaria del club, avrebbe già deciso di cedere i Red Devils alla cordata qatariota. Fonti vicine allo sceicco hanno fatto sapere all'agenzia Press Association che le voci delle ultime ore sono "pura speculazione", ribadendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione dai Glazer.

Esattamente come il suo rivale, sir Jim Ratcliffe, fondatore del colosso petrol-chimico Ineos. (ANSA).