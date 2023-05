Kim in partenza, si valutano tre alternative: i nomi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Kim ha una clausola esercitabile dal 1 al 15 luglio, che parte da una base d’asta di circa 50 milioni e variabile in relazione al prestigio e al fatturato del club che punta all’acquisto del difensore sudcoreano. Il Manchester United lo corteggia da alcuni mesi, lo scouting del Napoli, infatti, lavora alla ricerca di un difensore centrale per farsi trovare pronti in caso di un’eventuale partenza. Piacciono Doekhi dell’Union Berlino e Danso del Lens, oltre a Scalvini dell’Atalanta che ha, però, una valutazione molto alta. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.