Kim-Man United? Avv. Grassani fa chiarezza: "Gennaio è presto per la clausola"

Nella giornata di oggi sono piovute dalla Turchia alcune indiscrezioni secondo cui il Manchester United vorrebbe Kim Min-jae già a gennaio. Ma nella prossima sessione di mercato i Red Devils non potranno esercitare la clausola. A fare chiarezza è Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Kim e la clausola per l'estero? Io non mi pronuncio mai su operazioni ancora pendenti, però gennaio è un mese assolutamente anticipatorio per poter esercitare la clausola".