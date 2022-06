Kim Min-jae al posto del centrale che andrà al Barcellona? Ci pensano sia Napoli che Siviglia

Il Barcellona vuole acquistare un altro centrale dopo Christensen. La priorità è Jules Koundé del Siviglia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Barcellona vuole acquistare un altro centrale dopo Christensen. La priorità è Jules Koundé del Siviglia, ma il costo altissimo ha portato i blaugrana a pensare anche a Kalidou Koulibaly. Quale dei due difensori prenderà Xavi? Non è dato sapere, per il momento, ma la cosa curiosa è che sia Napoli che Siviglia hanno puntato il mirino su Min-jae Kim, gigante del Fenerbahce, per la difesa nel caso in cui dovessero salutare Koundé (gli andalusi) o Koulibaly (i partenopei). A riportarlo è Sport.