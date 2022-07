Kim-Napoli, pressing per abbassare la clausola: fumata bianca imminente?

Il difensore coreano, spiega il portale turco Sporx, nella serata di ieri non si è allenato col Fenerbahce per prendere parte alla call conference

Possibili novità a stretto giro di posta per quel che riguarda il futuro al Napoli di Kim Min-jae. Il difensore coreano, spiega il portale turco Sporx, nella serata di ieri non si è allenato col Fenerbahce per prendere parte alla call conference riguardante il suo futuro. Il Napoli ha alzato il pressing per abbassare la clausola da 20 milioni di euro e secondo il media turco le trattative sarebbero andate nel modo giusto visto che la fumata bianca è definita come imminente. Sullo sfondo resta il Rennes, l'altra squadra che negli ultimi giorni ha mosso passi importanti per lui. Ma oggi il Napoli, dopo l'addio di Kalidou Koulibaly, sembra nettamente in vantaggio.