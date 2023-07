Kim ormai del Bayern, il Napoli cerca il sostituto con qualità simili: i dati dei maggiori indiziati

Tra i maggiori indiziati ci sono Le Normand della Real Sociedad e Kilman del Wolverhampton.

Kim Minjae, a breve, diventerà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il Napoli, per sostituire il sudcoreano, cerca il nome giusto con qualità analoghe. Tra i maggiori indiziati ci sono Le Normand della Real Sociedad e Kilman del Wolverhampton. Di seguito alcune statistiche dei tre centrali a paragone, c'è chi primeggia rispetto ad altri in alcune ma i dati dimostrano la similitudine nel modo di giocare dei difensori. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Le statistiche a confronto: Kim, su 35 partite giocate in campionato col Napoli, ha avuto una media di 80 passaggi a partita (terzo nei top 5 campionati europei), Kilman 57 (in 37 partite) e Le Normand 53 (in 33 partite). Il dato su dribbling subiti dal coreano è impressionante, solo 5. 15, invece 13 per i centrali della Real Sociedad e dei Wolves. Per quanto riguarda la percentuale di contrasti fatti, per Kim è di 54,55% (con 211 recuperi), per Kilman 55,56% (con 219 recuperi) e per Le Normand 63,89% (con 147 recuperi). Per i duelli aerei vinti, il nazionale spagnolo primeggia con 109 (decimo nei top 5 campionati europei), seguito da Kim con 92 e Kilman con 86. Il difensore inglese, però, ha più respinte di testa: 101 (sesto nei top 5 campionati europei), contro le 66 di Kim e le 49 di Le Normand.