Kiss Kiss - Albiol-Villarreal, tutto fatto: si attende l'ufficialità, previsto un saluto ai tifosi

Dalla Spagna all'Italia sei anni fa, percorso inverso in questi giorni. Raul Albiol lascia il Napoli e torna in patria, dove lo attende il Villarreal. Visite mediche effettuate e tutto fatto, come racconta Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli: "Raul Albiol è un calciatore del Villarreal. Tutto fatto, è stata pagata la clausola. L'accordo con il difensore già c'è, quindi manca solo l'ufficialità. Io posso darvela per ufficiale, ho parlato col calciatore e ho avuto l'autorizzazione. Quando sarà annunciato dai club, il giocatore saluterà i tifosi del Napoli".