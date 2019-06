Kiss Kiss - Arriveranno altri tre rinforzi, uno per reparto: tutti i nomi più caldi

Il piano di mercato del Napoli, per quel che concerne le entrate, viene spiegato da Radio Kiss Kiss Napoli. Dopo aver acquistato Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra, a Giuntoli e soci non resta che acquistare un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante.



DETTAGLI. Per la mediana il nome caldo è quello di Jordan Veretout, per il quale il Napoli ha chiesto tempo alla Fiorentina per chiudere l’affare. Per l’attacco, invece, sarà fatto uno sforzo e i profili sono tutti di livello: Lozano (preferito di Ancelotti), Rodrigo, James Rodriguez e, più defilati, Diego Costa e Icardi, per cui è sempre bene tenere una porticina aperta.