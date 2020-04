Kiss Kiss - Azmoun, sorgono complicazioni: non gradisce un trasferimento in Italia

Il nome di Sardar Azmoun è uno dei preferiti del Napoli per un eventuale colpo in attacco da fare nel corso della prossima sessione di mercato. L'attaccante classe '95 dello Zenit San Pietroburgo è il primo obiettivo, ma sono sorte alcune complicazioni durante i primi contatti. L'iraniano - per detta del padre - non gradirebbe un trasferimento in Italia. Dunque, malgrado piaccia molto alla dirigenza e a Rino Gattuso, Azmoun ad oggi è una pista complicata. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.