Kiss Kiss - Contatti avviati col Lille per Gabriel: non c'è ancora accordo, le ultime

Contatti avviati tra Lille e Napoli per l'acquisto di Gabriel, difensore brasiliano di 22 anni, individuato dalla società come erede di Koulibaly. Ulteriori aggiornamenti arrivano dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, secondo cui i rapporti tra le società sono buone, la distanza è minima ma al momento non si parla ancora di accordo. Una cosa è certa: il difensore sarebbe felicissimo di trasferirsi al Napoli e dunque da parte sua c'è totale apertura all'ipotesi azzurra.