Kiss Kiss - Demme, la famiglia ha svelato che sarebbe felicissimo di venire a Napoli

Napoli-Demme, ore calde per questa trattativa: Radio Kiss Kiss ha contattato la famiglia di Diego Demme che ha svelato che il ragazzo a Lipsia sta bene, ma c'è comunque la speranza che la trattativa con il Napoli si possa concretizzare. Sarebbe un trasferimento che renderebbe il giocatore felicissimo, per lui è un sogno indossare la maglia azzurra del Napoli. Il papà, di origini calabrese, è un grande tifoso del Napoli ed il nome Diego fu scelto in onore di Maradona.