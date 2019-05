Kiss Kiss - Entourage Romagnoli e De Rossi ha fatto visita al Napoli a Bologna

Nella giornata di sabato nell'hotel che ospitava il Napoli a Bologna è arrivato il procuratore Cavalli, che lavora con Sergio Berti, che è il procuratore di Alessio Romagnoli e Daniele De Rossi. Cosa ci faceva lì? Difficile che il Napoli stia provando a fare qualcosa per l'ormai ex capitano della Roma, ma non sarebbe da escludere un tentativo per il difensore del Milan, anche se conferme non ne arrivano. A riferire il tutto è Radio Kiss Kiss Napoli.