Kiss Kiss - Futuro Hysaj, occhio alla Roma: può finire in giallorosso se arriva Sarri

Elseid Hysaj potrebbe finire alla Roma al termine del mercato estivo. A riferirlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come l’esterno albanese potrebbe finire in giallorosso nell’ipotesi di arrivo sulla panchina giallorossa di Maurizio Sarri, suo grande estimatore. Per l’albanese c’è da segnalare anche l’interesse di due squadre estere molto forti.