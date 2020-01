Kiss Kiss - Gaetano, probabile prestito alla Cremonese: lo vuole Rastelli

Con l'arrivo di Demme e Lobotka, non c'è più spazio nelle famose coppie di centrocampo per Gianluca Gaetano. Fin qui il classe 2000 non ha mai giocato con Gattuso e nel corso di questa finestra di mercato andrà via in prestito, probabilmente in Serie B. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, c'è stato il forte inserimento della Cremonese. Massimo Rastelli, allenatore grigiorosso, lo vorrebbe ed è probabile che alla fine si arrivi ad un accordo.